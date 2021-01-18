قلق فى الدفاع الأمريكية من هجوم داخلى للحرس الوطنى خلال تنصيب جو بايدن

جدة - نرمين السيد - وذكرت روسيا اليوم نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس"، أن مسؤولين فى وزارة الدفاع الأمريكية أعربوا عن قلقهم بشأن "هجوم من الداخل"، أو تهديد آخر، من أفراد الحرس المنوطين بتأمين تنصيب بايدن.

وقال رايان مكارثى وزير الجيش الأمريكى إن "المسؤولين يدركون التهديد المحتمل"، محذرا من أن "يكونوا على اطلاع على أى مشاكل داخل صفوفهم مع اقتراب موعد التنصيب"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين ومدركين لذلك، ونحتاج إلى وضع جميع الآليات فى مكانها، لإجراء فحص شامل للعناصر، الذين قد يدعمون أى عمليات مثل هذه".

وذكرت "أسوشيتد برس" أنه "فى مثل هذه الحالة، قد يتضمن فحص مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI)، فحص ملفات العناصر، من خلال قواعد البيانات، وقوائم المراقبة، التى يحتفظ بها المكتب لمعرفة ما إذا كان هناك أى شيء ينذر بالخطر".

وأكد الوزير الأمريكى وقادة عسكريون آخرون، وفقا للوكالة، أنهم لم يروا أى دليل على وجود أى تهديدات، حتى الآن، حيث لفت المسؤولون إلى أن "التدقيق لم يبرز أى قضايا كانوا على علم بها"، موضحا أن "أعضاء الحرس يتلقون تدريبات على كيفية تحديد التهديدات الداخلية المحتملة".

وتأتى هذه التصريحات بعد أن خاض مكارثى وقادة عسكريون آخرون تدريبات أمنية مكثفة، استعدادا لتنصيب الرئيس الجديد، يوم الأربعاء المقبل 20 يناير.