الصحة السعودية تعتمد لقاحى أسترازينيكا وموديرنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة السعودية، قد سجلت اليوم الاثنين، 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 365.099 حالة منذ ظهور الوباء فى مارس 2020.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة يبلغ حالياً 1922 حالة، من بينها 317 حالة حرجة.
وتصدرت منطقة الرياض المناطق على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 67 إصابة، يليها مكة المكرمة بـ 38 إصابة، ثم المنطقة الشرقية بـ25 إصابة، فيما كانت منطقتى جازان وتبوك الأقل بواقع إصابة واحدة لكل منهما.
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