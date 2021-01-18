رئيس وزراء اليابان يتعهد بهزيمة كورونا ودعم الاقتصاد بخطط رقمية

جدة - نرمين السيد - وفى خطابه أمام البرلمان، قال سوجا إن حكومته ستصدر قانونًا يضيف عقوبات وحوافز إلى قانون إدارة الشؤون المتعلقة بالفيروس. فى محاولة من رئيس الوزراء اليابانى لتحسين شعبيته بسبب تعامله مع الوباء وارتفاع عدد الإصابات، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.
وقال سوجا، إن خططه للتحولات الخضراء والرقمية ستكون مصادر جديدة للنمو، مضيفًا أن الحكومة ستدعم الشركات التى تتوصل إلى تقنيات متطورة مثل الخلايا الشمسية من الجيل الجديد، وبطاريات التخزين، وإعادة تدوير الكربون.
كما أشار رئيس الوزراء اليابانى إلى بلاده ستوسع استخدام الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية، وستدخل تسعير الكربون وزراعة الغابات لتحقيق هدف تحييد الكربون بحلول 2050، قائلاً إنه من المتوقع أن تحقق استراتيجية النمو الأخضر فى البلاد دفعة اقتصادية سنوية قدرها 190 تريليون ين ـ ما يعادل 1.8 تريليون دولار ـ بحلول الوقت الذى يتحقق فيه الهدف.
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