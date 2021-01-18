نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة كورونا المتحورة في كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل، كما سجلت حالة إصابة جديدة بالسلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أجرت تحليل التسلسل الجيني لسلالات فيروس كورونا التي أصيب بها المرضى للتعرف على طفراتها.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا في البلاد إلى 18 حالة، من بينها 15 حالة إصابة بالسلالة البريطانية، وحالتي إصابة بسلالة جنوب إفريقيا، وحالة إصابة بالسلالة البرازيلية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحالة المصابة بالسلالة البرازيلية، وصلت يوم 10 يناير إلى مطار إنتشون الدولي عبر ألمانيا بعد مغادرتها البرازيل، بينما وصلت الحالة الجديدة المصابة بسلالة جنوب إفريقيا إلى مطار إنتشون عبر الإمارات العربية المتحدة بعد مغادرتها جنوب إفريقيا.