نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب "سبوتنيك V" يطلق تغريدة ويطلب إعادة نشرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا عبر موقع "تويتر" لإعادة نشر تغريدة يطالب بها بأن يكون للناس في كل بلد الحق في الوصول إلى أي لقاح آمن وفعال دون تحيز سياسي.

وقال في التغريدة: "يرجى إعادة تغريد هذه الرسالة إذا كنت تعتقد أن اللقاحات يجب أن تكون فوق السياسة، وأنه يحق للناس في كل بلد الوصول إلى أي لقاح آمن وفعال دون تحيز سياسي أو تحيز... V من أجل النصر".

وكان موقع "تويتر"رفع قبل أيام التعليق الذي فرضه مؤقتا على الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V".

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن شركة "تويتر" فسرت تعليق عمل الحساب بتعرضه لمحاولة دخول غير مسموح بها من ولاية فرجينيا الأمريكية.

وشكر الصندوق الروسي موقع "تويتر"، داعيا المستخدمين لمتابعة حساب اللقاح الروسي والتعرف على ميزاته وفوائده للبشرية في رد الوباء، وإعادة إطلاق الاقتصاد في العالم.