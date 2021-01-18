روسيا : إرسال 300 جندى إلى الحسكة لتعزيز المراقبة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال سونتسوف: "وصلت وحدتنا إلى إحدى نقاط المراقبة المشتركة فى محافظة الحسكة، ومهمتنا الرئيسية هى المساهمة فى تهدئة الصراع فى المنطقة". وأضاف سونتسوف: "تراقب قواتنا الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم جميع أنواع المساعدة للسكان المحليين".

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