جدة - نرمين السيد - قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الإثنين، أنه ينبغى على الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إجراء محادثات مع بيونج يانج، للبناء على التقدم الذى أحرزه الرئيس دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.





وبحسب وكالة "رويترز"، سيتولى بايدن السلطة، يوم الأربعاء، وسط تعثر المفاوضات الرامية إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. كما عرض مون التوسط بين بيونج يانج وواشنطن، قائلاً إنه سينتهز أقرب فرصة حتى يدعو لتكون كوريا الشمالية من أولويات السياسة الخارجية لبايدن، أملاً فى أن يتمكن من متابعة اتفاق أبرمه ترامب مع كيم خلال قمتهما فى سنغافورة. وفى مؤتمر صحفى بمناسبة رأس السنة، قال مون: "تنصيب إدارة بايدن سيمثل نقطة تحول لبدء الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية، والحوار بين الشمال والجنوب من جديد، والبناء على الإنجازات التى تحققت فى عهد إدارة ترامب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كوريا الجنوبية يدعو بايدن لاستكمال ما حققه ترامب مع كيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.