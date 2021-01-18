أمريكا : ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.7%

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى الولايات المتحدة بنسبة 0.7%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الأحد، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 23.9 مليون إصابة مؤكدة.





وتقل نسبة الإصابات الجديدة عن متوسط زيادة يومية بنسبة 0.9% سجلتها البلاد خلال الأسبوع الماضى، إذ سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حالات الإصابة المؤكدة بواقع 2.99 مليون إصابة، وبزيادة 1.1% عن الـ24 ساعة الماضية. كما شهدت ولاية فيرجينيا زيادة بنسبة 2.3% فى الإصابات عن الحصيلة المسجلة أمس الأحد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 439.305 إصابة. فيما شهدت كاليفورنيا أكبر حصيلة للوفيات خلال 24 ساعة، بتسجيل 207 وفاة جديدة.

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