تمويل كاش بالتقسيط الميسر حتى 10سنوات وبلا كفيل لدى مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة تمويل كاش بالتقسيط الميسر حتى 10سنوات لدى مصرف الراجحي فيقدم دائماً مصرف الراجحي تمويلات شخصية ميسرة ومميزة فيقدم الآن قرض شخصي كاش ولفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات وذلك ليوفر للعميل الراحة في سداد التمويل الشخصي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كل تفاصيل هذا التمويل الكاش لدى مصرف الراجحي
تمويل كاش بالتقسيط الميسر لدى مصرف الراجحي
فيقدم مصرف الراجحي بالمملكة الأردنية قرض شخصي كاش بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات وذلك لراحة العميل في السداد وهو تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا التمويل يتم من خلال حصول العميل على مبلغ نقدي كاش من بيع أسهم أو سلع بعد شرائك لها من الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم مزايا التمويل لدى مصرف الراجحي بالمملكة الأردنية
- هذا التمويل من مصرف الراجحي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن
- التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي
- يوفر مصرف الراجحي بالأردن للعملاء الذين يرغبون في الحصول على التمويل تأمين على الحياة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
- من خلال القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي يستطيع العميل من جمع جميع التزاماته في قسط شهري واحد
- التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن يتميز بمدة سداد طويلة تصل إلى 96 شهر للعملاء المتواجدين بالقطاع العام و84 شهر للعملاء بالقطاع الخاص
- تصل قيمة القرض لدى مصرف الراجحي بالأردن إلى 50 ألف دينار
شروط الحصول على تمويل كاش بدون كفيل لدى مصرف الراجحي
حدد مصرف الراجحي بالأردن عدد من الشروط والأحكام الموضوعة لكي يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل لدى مصرف الراجحي والتى سوف نعرضها لكم الآن
- يشترط أن المتقدم قد قضى مدة عمل 3 أشهر كحد أدنى للعاملين بالقطاع العام و6 أشهر كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص
- ويشترط على المتقدمين من القطاع العسكري 3 سنوات كحد أدنى لأقل من ملازم وسنتين لأكثر من ملازم
- يشترط أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لايقل عن 300 دينار للعاملين بالقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص
- من حق مصرف الراجحي بالأردن رفض طلب القرض
المستندات المطلوبه للحصول على التمويل
لكى يتمكن العملاء من الحصول على قرض مصرف الراجحي بالأردن تقديم أوراق ومستندات للحصول على تلك التمويل
- على العميل الراغب في التقدم للحصول على القرض الميسر لدى مصرف الراجحي تقديم هوية أحوال مدنية
- على العميل تحديد صندوق ورقم بريدي
- العميل الراغب في الحصول على القرض تقديم ما يثبت السكن
- المتقدم للحصول على التمويل تقديم كشف حساب بنكي لاخر 6 أشهر
- تقديم اخر قسيمة للراتب
- يحق لمصرف الراجحي طلب أى وثائق أخرى من العميل المتقدم
طريقة الحصول على القرض الميسر لدى مصرف الراجحي
للحصول على التمويل بأقساط ميسرة من مصرف الراجحي بالأردن كل ما عليك فعله هو تحويل راتبك على مصرف الراجحي بالأردن ثم
- يمكن الحصول على الكثير من المعلومات من خلال الدخول على رابط مصرف الراجحي بالأردن
- يتم تقديم طلب الحصول على تمويل مصرف الراجحي بالأردن من خلال زيارة فرع من فروع مصرف الراجحي
- أو يمكن تقديم الطلب من خلال البريد الالكتروني لمصرف الراجحي
- ويستطيع العميل الحصول على القرض من خلال الاتصال على الرقم 96265633030
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