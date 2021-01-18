تمويل كاش بالتقسيط الميسر حتى 10سنوات وبلا كفيل لدى مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة تمويل كاش بالتقسيط الميسر حتى 10سنوات لدى مصرف الراجحي فيقدم دائماً مصرف الراجحي تمويلات شخصية ميسرة ومميزة فيقدم الآن قرض شخصي كاش ولفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات وذلك ليوفر للعميل الراحة في سداد التمويل الشخصي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كل تفاصيل هذا التمويل الكاش لدى مصرف الراجحي

تمويل كاش بالتقسيط الميسر لدى مصرف الراجحي

فيقدم مصرف الراجحي بالمملكة الأردنية قرض شخصي كاش بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات وذلك لراحة العميل في السداد وهو تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا التمويل يتم من خلال حصول العميل على مبلغ نقدي كاش من بيع أسهم أو سلع بعد شرائك لها من الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم مزايا التمويل لدى مصرف الراجحي بالمملكة الأردنية

هذا التمويل من مصرف الراجحي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي

يوفر مصرف الراجحي بالأردن للعملاء الذين يرغبون في الحصول على التمويل تأمين على الحياة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

من خلال القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي يستطيع العميل من جمع جميع التزاماته في قسط شهري واحد

التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن يتميز بمدة سداد طويلة تصل إلى 96 شهر للعملاء المتواجدين بالقطاع العام و84 شهر للعملاء بالقطاع الخاص

تصل قيمة القرض لدى مصرف الراجحي بالأردن إلى 50 ألف دينار

شروط الحصول على تمويل كاش بدون كفيل لدى مصرف الراجحي

حدد مصرف الراجحي بالأردن عدد من الشروط والأحكام الموضوعة لكي يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل لدى مصرف الراجحي والتى سوف نعرضها لكم الآن

يشترط أن المتقدم قد قضى مدة عمل 3 أشهر كحد أدنى للعاملين بالقطاع العام و6 أشهر كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص

ويشترط على المتقدمين من القطاع العسكري 3 سنوات كحد أدنى لأقل من ملازم وسنتين لأكثر من ملازم

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لايقل عن 300 دينار للعاملين بالقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص

من حق مصرف الراجحي بالأردن رفض طلب القرض

المستندات المطلوبه للحصول على التمويل

لكى يتمكن العملاء من الحصول على قرض مصرف الراجحي بالأردن تقديم أوراق ومستندات للحصول على تلك التمويل

على العميل الراغب في التقدم للحصول على القرض الميسر لدى مصرف الراجحي تقديم هوية أحوال مدنية

على العميل تحديد صندوق ورقم بريدي

العميل الراغب في الحصول على القرض تقديم ما يثبت السكن

المتقدم للحصول على التمويل تقديم كشف حساب بنكي لاخر 6 أشهر

تقديم اخر قسيمة للراتب

يحق لمصرف الراجحي طلب أى وثائق أخرى من العميل المتقدم

طريقة الحصول على القرض الميسر لدى مصرف الراجحي

للحصول على التمويل بأقساط ميسرة من مصرف الراجحي بالأردن كل ما عليك فعله هو تحويل راتبك على مصرف الراجحي بالأردن ثم