نتيجة الثانوية العامة السودانية 2021 برقم الجلوس _ موقع sudanresults لنتائج الثانوية السودانية

نتيجة الثانوية العامة السودانية 2021 برقم الجلوس تم الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة الثانوية عبر رابط نتائج الثانوية السودانية لعام 2020 _2021 أعلن وزير التعليم السوداني عن أسماء أوائل طلبة الثانوية العامة السودانية لهذا العام وذلك وسط حضور مجموعة كبيرة من الصحفيين والمترقبين لظهور نتيجة الثانوية السودانية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور .

كما أعلن الوزير عن إطلاق النتائج السودانية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعرض نتائج الثانوية السودانية لهذا العام وقد انتهى من المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبدا جميع طلبة وطالبات الثانوية السودانية في البحث عن نتيجة الاختبارات لهذا العام.

نتيجة الثانوية العامة السودانية برقم الجلوس

من خلال موقع نتيجة الثانوية السودانية 2020 – 2021 يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية بعد تعب ومشقة مذاكرة دامت لأشهر، إن وجدت الموقع مشغول يمكنكم زيارته مرة أخرى أو البحث من خلال موقع عرض نتائج طلاب الثانوية السودانية لهذا العام من خلال كتابة رقم الجلوس ورقم هاتف الطالب ثم البحث عن النتيجة .