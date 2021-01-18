رابط منصة مدرستي التعليمي 1442 عبر تطبيق توكلنا وخطوات التسجيل الدخول لطلاب جميع المراحل

منصة مدرستي التعليمي بالمملكة العربية السعودية، مع إقتراب بداء الفصل الدراسي الثاني في جميع مدن المملكة تتزايد عمليات البحث بإستخدام شبكة الإنترنت من قبل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية للتعرف علي أحدث الاجرأت التي اتخذتها الحكومة للعام الدراسي الثاني حيث إن ظروف الدراسة تختلف كثيرا عن إي عام سابق نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الإعتماد بشكل كلي في المملكة العربية السعودية علي الدراسة عبر منصات الإنترنت وأهمها هذة المنصات منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية .

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بالمملكة

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية هي المنصة التعليمية الأولي في السعودية اليوم، حيث إن وزارة التعليم أكدت مع اقتراب الترم الدراسي الثاني إن العملية التعليمية هذا العام سوف تتم عن بعد عبر شبكة الإنترنت نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأكدت الجهات المختصة علي ضرورة تحميل تطبيق “توكلنا “والذي يمكن من خلاله الدخول الي رابط مدرستي التعليمي ويمكن ذلك بإتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق توكلنا.

الدخول علي الحساب الشخصي .

تحديد إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

أنقر إرسال للحصول علي البيانات الخاصة.

تسجيل الدخول علي منصة مدرستي التعليمية.

بإتباع الخطوات السابقة يستطيع الطالب تسجيل موقعة علي المنصة والاستفادة من الدروس التي تقدمها المنصة حيث تم إضافة أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي مختلف ،وتحقيق تواصل فعال ومباشر بين الطالب والمعلم عبر الموقع .

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية

رابط منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية، يعتبر الموقع الأكثر زيارة في المملكة ،حيث يتم الإعتماد بشكل كلي علي الموقع وتم تحميل جميع البرامج التعليمية للطالب علي المنصة ويمكن الدخول علي الرابط من هنا بعد تحميل تطبيق توكلنا.

علماً على ان المنصة متاحة امام جميع الطلاب لمدة عشرة اسابيع من تاريخ انطلاق الدارسة داخل المملكة العربية السعودية، مع العلم على ان التعليم السعودي سيصبح اون لاين بالكامل على مستوي هذا الفصل الدراسي فى ظل استمرارية ازمة تفشي وباء كوفيد 19 داخل المملكة العربية السعودية واستمرارية استكشاف الحالات المصابة بكوفيد 19 داخل المملكة العربية السعودية