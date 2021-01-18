رابط Sudanresults com معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية بإدخال رقم الجلوس2020

رابط Sudanresults com لمعرفة نتيجة شهادة الثانوية السودانية بإدخال رقم الجلوس 2020، أعلن موقع وزارة التربية والتعليم السوداني منذ قليل عن نتائج الأوائل من الثانوية العامة السودانية على أن يتم رفع نتائج في خلال ساعات قليلة على الموقع الرسمي للوزارة والذي يمكن الطالب من خلاله استخراج نتيجة شهادة الثانوية 2020 بإدخال رقم الجلوس الوطني، وقد أشار وزير التعليم السوداني الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة السودانية لكافة الولايات وأعلن أسماء الأوائل على أن يتم رفع كافة نتائج الولايات خلال ساعات قليلة، وفى السطور القادمة نوضح لكم كيفية رابط معرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوداني وكيفية الاستعلام عن النتيجة.

معرفة نتائج شهادة الثانوية السودانية بإدخال رقم الجلوس 2020

أعلنت السودان بدء إطلاق نتيجة شهادة الثانوية السودانية على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية Sudanresults com بعد اعتماد كافة نتائج ولايات السودان من وزير التعليم السوداني، ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة عبر رابط وزارة التربية والتعليم المرفق من خلال إدخال رقم الجلوس الوطني الخاص به.

استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020

يمكنك استخراج نتيجة الشهادة السودانية بإتباع الخطوات التالية: