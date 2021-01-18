نتيجة الشهادة السودانية 2020 تشهد عمليات بحث مكثفة عبر محرك البحث جوجل الآن بعد الإعلان الرسمي عن إعتماد نتيجة الشهادة السودانية ٢٠٢٠ عبر موقع وزارة التربية والتعليم في السودان. وشهدت الساعات القليلة الماضية إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة النهائية والرصد النهائي لدرجات الطلاب والطالبات للعام الدراسي 2020. ويمكن الآن استخراج نتائج الطلاب والطالبات للشهادة السودانية ٢٠٢٠ برقم الجلوس من خلال الدخول على موقع الوزارة. إذ أتاحت الوزارة السودانية، تسهيل الحصول على النتائج، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخراج الدرجات من المنازل، عن طريق الدخول على موقع وزارة التعليم السودانية نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة السودانية 2020

بعد إعلان وزارة التعليم في السودان عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة النهائية للأوراق الامتحانية لطلاب وطالبات الشهادة السودانية 2020 تصاعدت بكثافة مرتفعة عمليات بحث طلاب الشهادة السودانية عن طريقة استخراج نتيجة الشهادة السودانية ٢٠٢٠.

بينما تصاعد البحث مرة أخرى اليوم الإثنين بعد ظهر الموافق ١٨ يناير عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس تزامنا مع الإعلان الرسمي من وزارة التعليم عن اعتماد نتائج طلاب وطالبات الشهادات في السودان وعن رفع النتائج عبر موقع وزارة التعليم السودانية.

وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم السودانية اليوم لإعلان نسبة نجاح نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ٢٠٢٠ والتي بلغت ٩١% مع حصول جميع الطلاب على ١٥ درجة نظرا للظروف التي مر بها الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ٢٠٢٠

ويمكن الآن استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التعليم السوداني من خلال دخول طلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانية ٢٠٢٠ على موقع وزارة التعليم في السودان ثم إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط وزارة التعليم السودانية للنتائج sudanresults.com

إنتظر قليلا حتى تقوم الدائرة باللف مع عقارب الساعة.

إذ يشهد الموقع ضغطا شديدا خلال الفترة الحالية.

قم بالضغط على “ الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 “.

“. اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أنقر على أيقونة الاستعلام.

ما زالت النتائج قيد التحميل عبر موقع وزارة التربية والتعليم جمهورية السودان، إذ يعتذر المركز القومي للمعلومات عن عدم عرض النتيجة هذا العام.