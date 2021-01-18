نظام تنفيذ الإلكتروني لتقليل الوقت والجهد ورفع مستوي الخدمات القضائية والعدلية

نظام تنفيذ الإلكتروني تم الإعلان عن إطلاقه بواسطه سيادة الشيخ الدكتور وير العدل وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث سوف يعمل نظام تنفيذ الإلكتروني في جميع محاكم المملكة العربية السعودية ويهدف إلي الارتقاء بجودة العمل وتحسين الأداء والإنجاز وكذلك اختصار الجهد والوقت على جميع المستفيدين وتقليل حجم المشاكل التي كانت تواجه قضاء التنفيذ ومنع حدوثها في المستقبل بشكل كبير ومن هذه المشاكل تأخر تحويل المبالغ المالية أو رفع منع التعامل المالي بشكل عام.

نظام تنفيذ الإلكتروني

يقوم نظام تنفيذ الإلكتروني الخاص بمحاكم المملكة على تنفيذ 70 أجراء في عدد مختصر يبلغ 5 إجراءات كما انه يختزل 5 أنظمه تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية جداً ومنها بعض الخصائص مثل خاصية التنبيه الذكية وتعمل على تسريع عملية اتخاذ القرارات لكافة الطلبات وكذلك تجهيز متطلبات الإجراءات بشكل نموذجي واّلياً دون تدخل النظام البشري، حيث أشار وزير العدل أن نظام تنفيذ الإلكتروني واحد من اهم الخدمات المتطورة المتاحة لوزارة العدل السعودية في الوقت الحالي، والتي تعمل في سياق التطور التكنولوجي للخدمات ورفع كفاءة العمل والأداء بشكل كامل يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي الذي يهدف في المقام الأول لخدمة المستفيدين وتقديم افضل جودة في اقل وقت ممكن ومختصر وبشكل سريع.

رفع مستوي الخدمة وزارة العدل والقضاء

اكد وزير العدل أن نظام تنفيذ واحد من الأنظمة الذكية التي تتمتع بأدوات تقنية متطورة تعمل على استهداف رفع مستويات الخدمة القضائية والعدلية وكذلك التميز المؤسسي في جميع محاكم التنفيذ بالإضافة إلي تقليص واختصار المدة الزمنية وضمان صحة القرارات الصادرة وسلامتها بدرجة عالية من الجودة والأمان والدقة ويتابع تنفيذ عدم إبقاء أي طلبات متعلقة أو متأخرة ويعمل على استعراض النظام في شاشة واحدة وتصنيفها بشكل مالي أو أحوال شخصية أو مباشر من اجل سرعة الإنجاز المطلوبة.