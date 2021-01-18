"تهديد أمني خارجي" يغلق مبنى الكونغرس الأميركي

أفادت مراسلة "دوت الخليج" في واشنطن،يوم الاثنين، بمنع الدخول أو الخروج من أي من مباني الكونغرس، بسبب "تهديد أمني خارجي"، لافتة إلى أن مسؤولين أوضحوا أن الإغلاق تم بسبب حريق على بعد عدة مبان.
وقامت السلطات الأمنية بإخلاء المشاركين في تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.
وجاء في إعلان لمسؤولي الاتصال الداخلي، أن مبنى الكونغرس قيد الإغلاق "بسبب تهديد أمني خارجي".
ونقلت مراسلتنا عن مسؤولين تأكديهم أن إغلاق الكونغرس وإخلاء المشاركين في التدريبات، جاء نتيجة حريق وقع على بعد عدة مبان، ولافتين إلى أنه "لا يُعتقد أنه يمثل تهديدا".
وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرا دوت الخليج، أعمدة دخان تتصاعد خلف قبة الكونغرس، إلا أن مصدرها لم يكن واضحا.
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