عاجل.. إغلاق العاصمة واشنطن بسبب تهديد أمنى وحريق قرب الكابيتول

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالات أنباء عالمية، منذ قليل، إغلاق العاصمة الأمريكية واشنطن مساء اليوم الإثنين، بعد اندلاع حريق على بعد عدة أحياء من مبنى الكابيتول، حسبما أفادت أنباء عاجلة لقناة "العربية".





وقال شاهد لوكالة "رويترز"، إنه تم منع الدخول والخروج من واشنطن بسبب تهديد أمنى، لافتة إلى أنه تم إغلاق مبنى الكونجرس بسبب ذلك التهديد الأمنى. وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى تصاعد الدخان خلف مبنى الكابيتول، مضيفة أنه تم إجلاء المشاركين فى بروفة حفل تنصيب بايدن بالجانب الغربى من الكابيتول. وحذر تقرير أمنى مشترك فى الولايات المتحدة من تنامى ما وصفه التقرير بحالة "التطرف الداخلى"، متوقعا أن تكون مهمة مكافحة التطرف الداخلى بين الأمريكيين هو الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والتحدى الأعظم الذى ستواجهه البلاد خلال العام الجديد 2021.

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