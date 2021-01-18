مندوب إيران بالأمم المتحدة: لم نضع سقفا لنسبة تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - قال مندوب إيران فى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجى، إن بلاده لم تحدد نسبة تخصيب اليورانيوم فى مشروعها النووى عند 20%، مؤكدًا أنهم لم يضعوا سقفًا لذلك، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وفى تصريحاته، اليوم الإثنين، قال روانجى إنه ليست لدى بلاده مشكلة مع معاهدة حظر الانتشار النووى، فى ظل انتقادات دولية لإعلان إيران العمل على إنتاج معدن اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب فى منشآتها النووية. وأشار المندوب الإيرانى إلى أنه "لا توجد نسبة لسقف التخصيب فى معاهدة عدم الانتشار، ومن الواضح مقدار ونسبة ​الوقود​ التى تحتاجها محطة طاقة أو وقود نووى ل​غواصة​، وما دامت الأنشطة سلمية، فليست لدينا مشكلة مع معاهدة عدم الانتشار".

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