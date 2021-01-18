جدة - نرمين السيد - وكانت المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين قبيلتى المساليت والفلاتة خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى تشهد المنطقة أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة فى أكتوبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية فى دارفور إلى 129 قتيلاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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