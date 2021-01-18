بشار الأسد يوجه بسداد قروض شهداء سوريا لدى البنوك

قرر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، تسديد كافة القروض الممنوحة سابقًا للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة.
وقالت صحيفة "الوطن" السورية إنها علمت من عدة مصادر أهلية بأن الرئيس بشار الأسد وجّه بتسديد كافة القروض الممنوحة سابقًا للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة على تنوعها سواء كانت قروض كبيرة ومتوسطة أم صغيرة في كل المحافظات السورية.
وأضافت المصادر أن تسديد القروض تم من خلال صندوق الشهداء والجرحى، وشملت عملية التسديد المئات من المقترضين من الشهداء على مساحة الجغرافيا السورية.
ونتيجة لذلك، تمت تصفية كل القروض المالية التي كان يتوجب تسديدها من قبل ذوي الشهداء، وابلاغهم بأن لا ذمم مالية عليهم بعد الآن وأن كامل القرض تم تسديده.
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