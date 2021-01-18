صندوق النقد الدولي يزف بشرى لـ السودان

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع السودان بشكل مكثف للتحرك نحو تخفيف الديون.
وبحسب "الشرق نيوز" السعودية، قال صندوق النقد الدولي: "نتعاون مع السودان في إطار خطة إفادة الدول الفقيرة والهدف إعادة دمجه بالمجتمع الدولي".
وأضاف: "سيتم تقييم التزام السودان بخطة الصندوق في مارس وبناء عليه يتم اتخاذ إجراءات جديدة".
وتابع: "نحقق تقدما في إعفاء السودان من الديون وفق توصيات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى".
وواصل: "نتعاون مع السودان في إطار خطة إفادة الدول الفقيرة والهدف إعادة دمجه بالمجتمع الدولي".
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