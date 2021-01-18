إغلاق مبنى الكونجرس بسبب تهديد خارجي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، بأنه تم إغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي، ومنع الدخول أو الخروج منه بسبب تهديد أمني خارجي.

وقالت الوكالة نقلًا عن شهود عيان، إن قوات الحرس الوطني كثفت تواجدها حول الكونجرس وأجبرت الأشخاص المتواجدين داخله على الاحتماء في مكانهم.

ويأتي إغلاق العاصمة ومبنى الكونجرس قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا لأمريكا، وسط حالة من التوتر الأمني التي تشهدها الولايات المتحدة، عقب اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.