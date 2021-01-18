تعيين السعودي عبد المحسن الخلف بمنصب كبير في البنك الدولي

اختار البنك الدولي بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي، عبد المحسن الخلف المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى مجموعة البنك الدولي، رئيسًا للجنة المراجعة والتدقيق التابعة للمجلس التنفيذي.

وأصدرت وزارة المالية السعودية بيانًا قالت فيه إن اللجنة تضم في عضويتها المدراء التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واليابان، والصين، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وبولندا.

وأضاف البيان: "هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة عالميًا، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للمملكة على النهوض بأداء هذه اللجنة ذات الدور الحيوي بالمجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي".

وأوضحت أن لجنة المراجعة والتدقيق في البنك الدولي تهدف إلى دعم المجلس التنفيذي في مراجعة ومتابعة الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والإشراف على إدارة المخاطر، ومتابعة أعمال الرقابة والنزاهة المؤسسية.

وتابعت أن من أبرز شروطها المرجعية: متابعة سلامة البيانات المالية والقوائم المالية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك الصناديق الائتمانية التي يديرها البنك، وتعيين وضمان استقلالية ومتابعة أعمال المراجع الخارجي، ومتابعة أعمال المراجع الداخلي، وتقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المالية والمحاسبية والإدارية والضوابط الداخلية وآليات ردع الاحتيال والفساد ومنعها والمعاقبة عليها في عمليات مجموعة البنك الدولي والمشتريات المؤسسية.