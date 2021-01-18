تقارير: مفاوضات مثمرة في ليبيا.. وترقب حل نهائي للأزمات

أسفرت المفاوضات الليبية، التي جرت بين نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق وممثل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى الخارج، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على المكون المالي لليبيا ويساعد على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وفقا لوسائل الإعلام الليبية.

كما تم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين شرق وغرب ليبيا في إعداد ميزانية دولة موحدة تراعي مصالح كل طرف في توزيع عادل للعائدات والأموال من بيع المحروقات.

كما تم أيضا تنفيذ آلية لتعديل سعر صرف الدينار الليبي، بما في ذلك معادلته في جميع أنحاء الدولة، وفتح نظام المدفوعات الوطنية بين البنوك الليبية.

وتستمر المباحثات بين الطرفين لتحسين العلاقات مع رؤساء الدول الأجنبية

وفي ضوء ذلك زار السياسي الليبي إيطاليا و اجتمع مع وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي، حيث ناقش معها القضايا المتعلقة بالتبادل العام للأسرى، وكذلك تدريب وتحسين كفاءة موظفي وزارة الداخلية وقوات مكافحة الإرهاب وحرس الحدود بموجب الاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا.

وأثناء زيارة للقاهرة استغرقت يومًا واحدًا، أجرى معيتيق محادثات مع السلطات المحلية حيث تم خلالها الإتفاق على فتح سفارة مصرية في طرابلس، وفتح حدود جوية وبحرية بين البلدين في شمال إفريقيا، ما يمكن أن يكون لها تأثير ايجابي على تسوية الصراع بين الليبيين.