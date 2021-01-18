نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدعي العام السابق أكد لترامب أن فرضياته عن سرقة الانتخابات "هراء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع "أكسيوس" أن المدعي العام السابق ويليام بار قد ضغط بقوة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما ناقشا سرقة الانتخابات، معتبرا أن هذه الفرضيات "هراء".

وقال الموقع إنه خلال اجتماع بار مع ترامب في البيت الأبيض ديسمبر الماضي، فوجئ الحاضرون بمن فيهم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني بأن المدعي العام قد أدلى بالتعليق رغم أنه لم يختلف مع ملاحظاته.

فرد ترامب عليه: "لماذا تقول مثل هذا الشيء؟ أن تكره ترامب.. لا يوجد سبب آخر لذلك. أنت تكره ترامب؟".

ورد بار مشددا على أن وزارة العدل قد راجعت الادعاءات الرئيسية التي قدمها محامو ترامب ولم يجدوا أي دليل يدعم هذه المزاعم.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي قوض فيه بار بشكل علني ادعاءات ترامب حول تزوير نتائج الانتخاب على نطاق واسع، وقال لوكالة "أسوشيتيد برس" إن وزارة العدل لم تكشف عن أدلة لدعم هذه المزاعم.