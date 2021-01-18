نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محتجون أمام بورصة طهران: "هنا مقر الكازينو الإسلامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمع العشرات أمام مبنى بورصة طهران، اليوم الاثنين، احتجاجا على خسارة تعرض لها مستثمرون جراء هبوط البورصة مؤخرا.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية، وقالوا: "الموت لروحاني والموت للمفسدين الاقتصاديين".

واتهم المتظاهرون الحكومة بسرقة أموالهم، ووصف المتظاهرون مقر بورصة طهران "بالكازينو الإسلامي".

وهذا الاحتجاج ليس الأول من نوعه، ففي نوفمبر الماضي شهدت بورصة طهران مظاهرات بعد سلسلة من الخسائر تعرضت لها البورصة