نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تستمر في أرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا سرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مستغلا حاجتهم إلى المال حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن أنقرة أرسلت سرا 200 مرتزق إلى الأراضي الليبية خلال الساعات الأخيرة.

وأشار المرصد، إلى أن هناك دفعة جديدة من المرتزقة عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الماضية، وبذلك تكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام.

وأوضح المرصد أن العائدون من ليبيا دفعوا رشاوي إلى الاطباء لكتابة تقرير يفيد سوء حالتهم الصحية ويستوجب عودتهم حيث بلغت قيمة الرشوي نحو 500 دولار أميركي عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر ومن ثم إلى سوريا.