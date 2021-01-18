ظهرت الأن نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس.. رابط النتيجة

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة السودانية 2020، ظهرت الان نتيجة الشهادة السودان على مستوى ولايات دولة السودان للعام الدراسي 2019_2020، فقد انتهى الطلبة من اداء الامتحانات المرحلة الثانوية وينتظرون بفارغ صبر ظهور النتيجة، وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن ظهور النتيجة والانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقد اتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة والذي سوف نقوم بتوضيحه برقم الجلوس .

نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس:

يعيش الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية حالة من القلق منتظرين ظهور النتيجة بفارغ صبر، وقد خرج المسئولين بوزارة التعليم السودانية وقالوا ان تأخير النتيجة يرجع الى ازمة فيروس كورونا المستجد والذي تمر به جميع البلاد بالاضافة الى استقالة وزير التعليم السوداني وقد جاءت هذه الإستقالة بصورة مفاجأة والذي احدث فوضى وبلبلة في مديرية التعليم .

وقد اعلنت جهات مسئولة بوزارة التعليم السوداني ظهر هذا اليوم عن انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات وان النتيجة سوف يتم عرضها اليوم فور اعتمادها من وزير التعليم السوداني .

رابط الاستعلام على نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس:

وقد اتاحت وزارة التعليم السودانية امكانية البحث والإستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية والحصول على كشف الدرجات الخاص بكل طالب برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية: