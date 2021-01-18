واتساب يكسب مستخدميه بتطوير ميزات للرسائل والدردشات

أعلن تطبيق الواتساب من خلال عدداً من الأخبار المتداولة عبر المواقع الرسمية عن تأجيل تطبيق شروط الخصوصية الجديدة، علماً بأنه تم التأجيل حتى شهر مايو من العام الجديد 2021، حيث بدأ العمل على جذب انتباه المستخدمين من جديد والأشخاص المهتمين بالتطبيق والتحديث الأخير، فقد قام التطبيق للمرة الثانية بتحديث وتطوير ميزة قراءة الرسائل في وقت لاحق read later والتي من شأنها أن تكون بديلاً محسناً لخيار أرشفة الدردشات المتاحة الآن لجميع المستخدمين عبر جميع الأنظمة الأساسية، وتم رصد الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار التجريبي 2.21.2.2 من واتساب بواسطة بعض المواقع المتخصصة بتتبع التحديثات على تطبيق المراسلة الشهير، وستكون ميزة القراءة لاحقاً اختيارية، ويمكن للمستخدم التبديل إلى خيار أرشفة الدردشة إذا رغب في أن يتم إعلامه بشأن الدردشة المؤرشفة.

ما الفرق بين الميزتين على الواتساب ؟

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق قد قام بشرح تفصيلي مخصص عن التحديثات الأخيرة والفرق بين الميزتين قائلاً: أن ميزة القراءة لاحقاً هي استبدال أو تحسين الدردشات المؤرشفة، علماً بأنه عند تفعيل الأرشفة على المحادثة فإنه لا يتلقى المستخدم إشعارات منها: وذلك لأنه يتم أرشفته من خلال إعداد كتم صوت جميع الدردشات المؤرشفة تلقائياً، وتابع: أما الميزة الحالية تظهر إشعارات الدردشة أعلى الشاشة بمجرد أن يتلقى المستخدم رسالة جديدة منها لكن لا يظهر للطرف الآخر أنك قرأت رسالته، ويستمر واتساب في إصدار مميزات وتحديثات إبداعية جديدة مع كل تحديث لتوفير تجربة سلسلة لمستخدميه، وهو يتمتع بأكبر قاعدة مستخدمين بين مجموعة من منصات المراسلة نظراً لواجهة المستخدم المبسطة التي تتحسن مع كل تحديث، ومع ذلك فإن الإعلان المتعلق بسياسات التحديث الجديدة دفع ملايين الأشخاص إلى الانتقال إلى تطبيقات المراسلة من الأيام القليلة الماضية.

واتساب أعلن عن تحديثات قادمة :

ومع مرور الوقت القادم أعلنت الشركة الأم فيس بوك عن تحديثات كبيرة قادمة تهدف إلى تطوير التطبيقات وفقاً للتحول الرقمي الجديد الذي يسعى إليه دول العالم، وقد أوضح مسئول الشركة الموافقة على الشروط وتأجيلها إلى شهر مايو القادم خاصة بعد ما شهدته الأيام الاخيرة من شائعات أدت إلى البحث عن بدائل مميزة عن الواتساب، والذي سيواكب ظهور الكثير من التحديثات وسلطت الأضواء على التحديث الأخير للواتساب على أنه يوفر شفافية أكبر، نتجت عن جمع أكبر حجم من المعلومات التي يمكن نشرها عبر تطبيق الفيس بوك، وقد أوضحت أن هناك العدي د من المعلومات الخاطئة التي وصلت لكافة المستخدمين بشأن الخصوصية والأمن، وشدد واتساب على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع تطبيق الفيس بوك