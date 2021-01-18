“مباشر” الآن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 نسبة النجاح العامة 91% // رابط سريع وفعال

تترقب مئات الآف من الطلاب في جميع الولايات السودانية، نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020، والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم السودانية لإعلان تفاصيل النتيجة ،المنتظر بين الحين والأخر وكانت قد ترددت أنباء منذ عدة أيام عن إعلان النتيجة يوم السبت الماضي، ولكن خرجت تأكيدات من الوزارة السودانية بنفي تلك الأخبار وقالت أنه لم يتحدد موعد معين لإعلان نتيجة الثانوية حتى الآن، واليوم الإثنين تتردد نباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلانها خلال الساعات القادمة، ونحن نتابع معكم التفاصيل الخاصة بالنتيجة لحظة باللحظة وسنوافيكم بالموعد النهائي في حينه، حتى نكون على يعهدنا بقرائنا أن نقدم الأخبار الموثقة والصحيحة فكونوا معنا وسنوافيكم بكل جديد.

تم رفع النتيجة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم بعد أن تم اعتمادها، وانتهى المؤتمر الصحفي الذي عقد لإعلان النتيجة من قبل وزير التربية السوداني، والذي أعلن أرتفاع النسبة العامة للنجاح عن السنوات السابقة، وجاءت النسبة العامة للنجاح 91%، وأعلن الوزير اسم الطالب الأول في الشهادة الثانوية وهو الطالب / محمد أحمد حمودة، وهنأه الوزير على الهواء مباشراً وتنمى له التوفيق في باقي مسيرته التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020

أعلنت الوزارة منذ ساعة على موقعها على موقع الفيس بوك، عن رفع النتيجة خلال الفترة القليلة القادمة ومنذ هذا الإعلان والطلاب يبحثون عن، رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية للدخول عليه والاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول وكتابة البيانات الشخصية لكل طالب، وهي رقم الجلوس والرقم الوطني وفيما يلي الخطوات الواجب تنفيذها للاستعلام عن النتيجة بسهولة فتابعونا.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي. ثم النقر على زر نتائج الشهادة الثانوية السودانية. تسجيل الرقم الوطني ورقم الجلوس لكل طالب وطالبة. الضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة على الفور.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانيةالشهادة الثانوية السودانية وزارة التربية والتعليم

تم الاستعداد من قبل الحكومة السودانية لرفع النتيجة عبر رابط الوزارة، بعد أن قامت الحكومة برفع كفاءة الموقع لتحمل الضغط المتوقع للاستعلام عن النتائج من قبل الطلاب، وأعلنت أن الموقع سيكون فعال بمجرد التوقيع واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم ورفعها على موقع الوزارة، وفي حالة حدوث أي عطل طارئ سيتم حله فوراً لكي يستطيع الطلاب معرفة نتائجهم والاطمئنان عليها، لأن الشهادة الثانوية من |أهم الشهادات التي تحدد مصير الطلاب ومستقبلهم العلمي، وفي النهاية نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

يتم ألان الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من قبل طلاب الثانوية العامة، وتوجد بعض العوائق أمام الطلاب في دخول موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، وهناك بعض الشكاوى من عدم فتح الموقع من قبل الطلاب، وهذا يرجع إلي الضغط الكبير على الموقع من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لذا نرجو من الطلاب المحاولة أكثر من مرة، وسوف يكون الموقع أكثر فاعلية خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن يخف الضغط عليه.