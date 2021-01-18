مراحل تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي: ننشر لكم مواعيد تسجيل الطلبة والطالبات الجدد في الصف الأول من المرحلة الابتدائية، موعد تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي في العام الجديد 1442-1443هـ، وذلك وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما حددت الوزارة معايير وشروط التحاق الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي،والوثائق المطلوبة للتسجيل.

مراحل تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443

يبدأ تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد، وفق الخطة الزمنية التي طرحتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن عدد 8 مراحل للتسجيل، وذلك حفاظا على سلامة أبنائها وبناتها من الطلاب، وتشمل الخطة الزمنية للتسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عمر ست سنوات بحوالي 180 يوم، كما هو موضح في الخطة الزمنية التالية:

كما أوضحت الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد ضمن مراحلها، تسجيل الطلاب الجدد من خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية في المرحلة الثامنة، وكذلك من خريجي المدارس الأهلية، المطبقة لنظام البرامج الدولية من داخل المملكة العربية السعودية، والأطفال من خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لجميع الجنسيات والتسجيل في جميع المدارس.

كما أشارت وزارة التعليم ضمن خطتها الزمنية عن بدء التسجيل للطلاب المستجدين في يوم 24 من يناير الجاري للمرحلة الأولي، أما في ما يتعلق بباقي مراحل التسجيل ذكرت أن التقديم سوف يستمر ولا يتوقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التقديم وإقفال التسجيل في الموعد المحدد 19-2-1443، الموافق يوم 26 سبتمبر 2021م، ويشمل ذلك باقي مراحل التقديم حتى المرحلة السابعة من مراحل التقديم وفق الخطة الزمنية الموضحة أدناه.

وزارة التربية والتعليم السعودية: بدء تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال بالمملكة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تأجيل بدء تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، والذي كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم في المدارس بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 الموافق 15 من ذي القعدة 1441، على أن يتم فتح باب التقديم والتسجيل في مرحلة رياض الأطفال وذلك يوم الاثنين القادم 22 من شهر ذي القعدة 1441 الموافق 13 يوليو 2020، وتسجيل الطلاب المستجدين في الروضة، وفق لشروط القبول في رياض الأطفال التي حددتها الوزارة، والمستندات المطلوبة لرفعها من أجل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1442، كما نوضح لكم من خلال المقال خطوات التسجيل،والمعايير التي يجب أن تنطبق على المتقدمين كما حددتها الوزارة.

يجب أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول أولا علي الموقع الإلكتروني لنظام نور. ومن ثم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة لم يتم عملية تسجيل الدخول، يجب الضغط على اختيار تسجيل ولى أمر جديد، وبعد ذلك يقوم ولي الأمر باختيار تسجيل الأبناء. يقوم ولي الأمر باختيار تسجيل طالب جديد، ثم يقوم بكتابة وتسجيل كافة البيانات المطلوبة لإكمال عملية تسجيل الطالب وهي: إدخال رقم الهوية، وصلة القرابة، وتاريخ الميلاد، والضغط على كلمة تسجيل الدخول. مع العلم أنه لن يمكن تسجيل الطالب في نظام نور، إذا لم يبلغ الطالب السن المحدد للالتحاق بالمدرسة، وفي حالة أن الطالب المتقدم غير سعودي الجنسية، يجب أن يقوم بالتسجيل في الموعد المحدد له من نظام نور.

إجراءات التقديم في نظام في نور وخطوات التسجيل للعام الجديد 1442

كما يمكن لأولياء الأمور الإطلاع علي أعمار قبول الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال، كما وضحتها وزارة التعليم السعودية، وفي حالة استيفاء الطالب لجميع الشروط التي تم ذكرها من خلال نظام نور، سوف تظهر بيانات الطالب، ومن ثم يقوم ولي الأمر بتحديد مكتب التعليم التابع للمنطقة، من أجل ظهور المدرسة المطلوبة، يجب أن يقوم ولي الأمر بتجهيز كافة الأوراق والمرفقات المطلوبة، واستمارة الفحص الطبي.

طريقة تسجيل طفل في الروضة عن طريق نظام نور

يتم التقديم في الروضة عن طريق منصة نور الإلكترونية، وفيما يلي سوف نقدم لكم كيفية التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور التعليمي، كما نوضح لكم أن الوزارة قد قامت باستثناء استمارة الكشف الطبي للطفل، من المرفقات والمستندات المطلوبة في عملية التسجيل، نظرا لتفشي الوباء، ويتم التقديم للطفل باتباع الخطوات الموضحة التالية، من خلال الدخول عبر رابط التسجيل الخاص بولي الأمر.

بالصور شرح طريقة التسجيل في رياض الأطفال على نظام نور 1442 من خلال ولي الأمر

أولا: الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور- ومنها اختيار رابط التسجيل لولي الأمر

ثانيا: إدخال سجل ولي الأمر واسم المستخدم

ثالثا: اختيار تسجيل طالب جديد

رابعا إدخال رقم الهوية أو الإقامة وصلة القرابة، وتاريخ الميلاد كما هو موضح بالصور

خامسا: تحديد صف الطفل ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في صورة الخطوة السابقة

سادسا: إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال

سابعا اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم

وأخيرا الإقرار والتعهد من قبل ولي الأمر

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1442

تأجيل تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي 1442، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي سوف يبدأ يوم الاثنين 1-11-1441 الموافق 22 يونيو 2020، وفيما يتعلق بتسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال سوف يبدأ يوم 15-11-1441 الموافق 6 يوليو 2020، وأشارت إلي أنه فيما يتعلق بفترات التسجيل يمكن متابعته من خلال نظام نور الإلكتروني.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن أعمار قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في المدارس داخل المملكة العربية السعودية، وفقا لثلاث مستويات من الأعمار قد قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيحها لأولياء الأمور، لمن يرغب في التقديم لأبنائه والتسجيل في نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1442، ويمكنكم الإطلاع علي أعمار القبول لمرحلة رياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي الجديد كما وضحتها الوزارة.

نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية، موعد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1442، بالنسبة لمن أكملوا عمر الست سنوات في موعد بدء العام الدراسي الجديد1442، أو أقل من ذلك ب 90 يوم، من مواليد 14-4-1436، والمواليد من 15-4-1436 إلي 15-7-1436، من تقل أعمارهم عن ست سنوات ب 180 يوم كحد أقصى، بشرط أن تنطبق عليهم المعايير المطلوبة.

طريقة التسجيل في الصف الأول الابتدائي نظام نور 1442 بالخطوات

نقدم لكم طريقة تسجيل الطلاب الجدد من خلال الدخول عبر منصة نظام نور التعليمية، حيث يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول عبر حسابه علي منصة نور، وفي حالة عدم توفر حساب شخصي علي موقع نظام نور التعليمي، يقوم ولي أمر الطالب بإنشاء حساب جديد له، وذلك من أجل أن يتمكن من إجراء كافة خطوات التسجيل الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد، والتي سوف نوضحها لكم من خلال موقعنا، إليكم خطوات تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442 من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور.

الولوج عبر رابط نظام نور التعليمي noor. تسجيل الدخول من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور من خلال الحساب الخاص بولي الأمر، حيث يقوم ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر، ورمز التحقق الموضح أدناه، ثم القيام بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. القيام باختيار تسجيل طالب جديد. ملء كافة البيانات المطلوبة، والتي تتضمن اسم المستخدم، ورقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق. سوف يفتح لك استمارة تسجيل طالب جديد بنظام نور 1442، يقوم ولي الأمر بملء البيانات. ثم يقوم ولي الأمر بعد ذلك باختيار الإدارة التعليمية التي يرغب أن يلتحق بها نجله.

تسجيل الطلاب الجدد عبر رابط نظام نور 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الجديد لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، حيث يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، بعد أن تم تأجيل الموعد القديم بسبب انتشار جائحة كورونا، فقد أتاحت وزارة التعليم للطلاب المستجدين التسجيل عبر رابط نظام نور 1442 برقم الهوية، بداية من يوم 7 شوال 1441.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1441-1442هـ

أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد، حيث أشار ملتقى المعلمين والمعلمات من خلال الحساب الرسمي لهم، إلي موعد بدء تسجيل الطلاب الجدد من مواليد تاريخ 14-4-1436هـ، حيث يكونوا قد أتموا العام السادس من عمرهم مع بداية العام الدراسي الجديد أو أقل من ذلك بما يساو، على أن يكون مواعيد تسجيلهم ابتداءا من يوم 7- 10- 1441، وأيضًا مواليد تاريخ 15-4-1436 حتي 15-7-1436م، على أن يتم تسجيل هؤلاء الطلاب في يوم 20-11-1441هـ، كما أوضحت الوزارة بعض الشروط والمعايير قبل البدء في تسجيل الطلاب.

ينتظر الكثير من أولياء الأمور معرفة موعد بدء التسجيل لأبنائهم وبناتهم في المدارس بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة طريقة تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، ومن المتوقع معرفة إجراءات التسجيل الخاصة بالطلاب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وفيما يلي نوضح لكم معايير وشورط الالتحاق بالصف الأول كما حددتها الوزارة.

أن يكون الطفل حاصل علي شهادة معتمدة صادرة من خلال روضة الأطفال، من أجل إثبات التحاق الطفل بالروضة لمدة فصلين من الدراسة، قبل التحاقه بالصف الأول.

أن يكون لدي الطفل استمارة نهائية تفيد بأن الطفل يتقن المهارات النهائية، تكون معتمدة من معلمة الصف، بالإضافة إلى أنها تتضمن قدرة الطفل واستعداده للالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

يشترط أن تكون الروضة التابع لها الطفل من الروضات الحكومية أو الأهلية، تتبع وزارة التعليم، أو من الروضات الخاصة بالمدارس الأجنبي أو الأهلية والمرخصة من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

أوضحت أيضًا فيما يتعلق بالتحاق الطفل بأحد الروضات خارج المملكة العربية السعودية، أن توفر الروضة ما يثبت أن الطفل يتقن المهارات النمائية، وأن تقدم ما يفيد بقدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن يقوم الملحق الثقافي السعودي بالمملكة، أو من خلال السفارة بالتصديق علي هذه الوثائق.

شروط تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي والوثائق المطلوبة