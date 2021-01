خطر لعبة among us المهدد لبراءة جميع الأطفال أحذرو

تحميل لعبة among us أصبح الأكثر طلباُ خلال الآونة الأخيرة، لهذا وجب التنويه علي خطر اللعبة التي انتشرت مؤخراً علي الرغم من أنها موجودة من أكثر من عامين، ومع ظهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت صداً واسعاً في كافة الفئات العمرية، وأصبح يقوم الكثيرين بعملية تنزيل among us علي الكمبيوتر مجاناً، أو أجهزتهم الجوالة، لكن ما تم كشفه مؤخراً هو وجود بعض المحتالين بتلك اللعبة، والتي انتشرت مثل لعبة ببجي مؤخراً.

لعبة among us للكمبيوتر والهاتف

وفرت اللعبة عدداً من الإصدارات لتناسب الجميع، ويمكنكم تحميل among us بكل سهولة، لكن مع الوقت تم الكشف عن بعض المحتالين داخل اللعبة، والتي استهدفت كافة اللاعبين، وعدداً من الأشخاص المجهولين يقوموا باستخدام الدردشة الموجودة داخل اللعبة في أغراض غير سليمة، ومنها استخدام ألفاظ خادشه للحياء، والدعوة لأمور مثل العلاقة الحميمة وغيرها من الأمور المنافية للطبيعة البشرية لدي الأطفال.

جدير بالذكر أن هذه اللعبة قائمة علي الوشاية بالأصدقاء، حيث يكون علي سفينة فضائيه بها عدة أعطال، بعض من الأصدقاء، وبينهم لاعبين عددهم من 1 إلي 3 لاعبين، يقوموا بقتل البقية حتي لا يصلحوا السفينة، والمطلوب هو اكتشافهم قبل التخلص من الجميع، وإلا سيفوزوا عليهم.

خطر لعبة أمونج آس

جاء في اهم الأخبار مؤخراً، أن هناك أمهات كشفت عن أحداث وقعت لهم في منازلهم بخصوص لعبة among us الشهيرة، وقامت إحدى الأمهات المدعوة ’’جولي جاور’’، وهي أم لفتاة تبلغ 14 عاماً، واكتشفت بالصدفة أنها تلعب تلك اللعبة، وقد لعبت ابنتها مع أصدقائها لكن بانضمام شخص غريب لهم، قام هذا اللاعب بإرسال فيديو خادش للطفولة، ويحتوى اعتداء علي الأطفال بطريقة لا يجب أن يراها الأطفال.

استمر بعدها في سؤال الأطفال وخصوصاً البنات علي رأيهن في ذلك، وقامت الأم علي الفور باكتشاف الأمر، وكانت إحدى صديقات بنتها قد قامت بإبلاغ الشرطة عن ذلك الأمر، والسلطات لم تستطع الحصول علي هذا الشخص، وكثيراً من الأهالي قاموا بتقديم عدداً من الشكاوى، ويمكنكم المشاركة من خلال التعليقات وإبداء رأيكم إذا حدث لكم مواقف مشابهه.