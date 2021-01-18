الصحة العالمية تحذر من «فشل أخلاقي» فـي توزيع اللقاحات

■ السعودية تعلن تطعيم 300 ألف بدون أعراض جانبية

■ الإمارات تخفض الحد الأدنى لسن تلقي اللقاح

■ 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات فـي مصر

■ 140 لقاحا فـي الدقيقة معدل التطعيم فـي بريطانيا

■ ألمانيا ترفض الدعوة لمنح المطعمين مزايا عن غيرهم

■ أدنى حصيلة إصابات يومية فـي بولندا

■ سلوفاكيا تخطط لإجراء فحوص جماعية

■ البرازيل تمنح موافقة طارئة لـ«سينوفاك» و«أسترازينيكا»

■ وصول الدفعة الثانية من لقاح «سبوتنيك» إلى الأرجنتين

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن العالم على شفا “فشل أخلاقي كارثي” فيما يتعلق بتوزيع لقاحات الوقاية من كوفيد19 وحث الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا في مختلف أنحاء العالم، وأضاف أن فرص التوزيع العادل “في خطر جسيم” في الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي “كوفاكس” الذي أعلنت عنه منظمة الصحة إلى بدء توزيع الجرعات الشهر المقبل. وأشار إلى توقيع 44 اتفاقا ثنائيا العام الماضي و12 على الأقل بالفعل هذا العام. وقال “قد يعطل هذا شحنات كوفاكس ويخلق الظروف نفسها التي صُمم كوفاكس لتفاديها، بالتكديس وبالسوق الفوضوية وبالاستجابة غيرالمنسقة وباستمرار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية”. وأضاف في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة والذي ينعقد عبر الإنترنت أن “أسلوب أنا أولا” في توزيع اللقاحات جعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر. وتابع “في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 95 مليونا و556 ألفا و 561 حالة.

خليجيا، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن قارب 300 ألف شخص، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن. من جهتها قالت وزارة الصحة الإماراتية إن الإمارات خفضت الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا من 18 إلى 16 عاما. ولم توضح الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أي لقاح سيعطى لمن شملهم خفض السن، كما أعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 6 حالات وفاة و3471 إصابة جديدة.

الى ذلك، كشفت السلطات المصرية، المبلغ المخصص لتوفير لقاحات فيروس كورونا. وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في حوار مع قناة “CNBC” عربية، إن “الوزارة ستخصص ما بين 1.5 إلى 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا”، مضيفا: “لو وفرنا لقاحات لما بين 70 إلى 100% من المواطنين المصريين، سيكون لا بد من تخصيص من 1.5 إلى 1.6 مليار دولار”. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا فضلا عن31 وفاة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 83 حالة وفاة و 5806 إصابات جديدة بكورونا، بدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد19، وصل حاليا إلى 140 لقاحا كل دقيقة. من جهتها رفضت وزارة الصحة الألمانية حملة الخارجية الألمانية الرامية لمنح المطعمين ضد الفيروس استثناءات من قيود مواجهة الفيروس . في اليونان سمحت السلطات للتجار بإعادة فتح أبواب متاجرهم والعديد منها لأول مرة منذ شهور، حيث خففت من قيود الإغلاق وسط انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. في حين قال رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميهال، إن حكومة بلاده لا ترى أي سبب لتمديد إجراءات الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، من جهتها أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 3271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أدنى حصيلة إصابات يتم تسجيلها منذ ما لايقل عن 3 أسابيع. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، أن بلاده ستفرض قيودا أشد صرامة على التنقل وستجري المزيد من الفحوص الجماعية في جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا. في البرازيل منحت الهيئة الوطنية للإشراف الطبي “أنفيزا” موافقة طارئة على لقاحي “سينوفاك” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني المضادين لفيروس كورونا. فيما وصلت الدفعة الثانية من لقاح “سبوتنيك5” الروسي إلى الأرجنتين، وستكون مخصصة في المقام الأول للأطباء وموظفي وحدة العناية المركزة. على صعيد متصل ذكرت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة بمرض كوفيد19 في القارة الإفريقية وصلت إلى 3235198 حتى امس الأول.

آسيويا، عاد طلبة الصفوف التعليمية من التاسع إلى الثاني عشر إلى المدارس في جميع أنحاء باكستان، وذلك بعد انقطاعهم لمدة شهرين بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. في الفلبين قال متحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي إن الرئيس سوف يكون على استعداد لتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لتهدئة مخاوف مواطنيه بشأن اللقاح. الى ذلك، قالت لجنة من الخبراء إنها أوصت السلطات في هونج كونج بالموافقة على استخدام لقاح “فايزر ـ بيوإنتك” المضاد لفيروس كورونا . في الهند نفى مسؤولون وفاة أحد العاملين في مستشفى حكومي بعد تلقيه اللقاح المضاد لكوورنا وأوضحت أن الوفاة ليس لها علاقة بتلقي اللقاح. وتوفى ماهيبال سينج “46 عاما” الذي يعمل في مستشفى بمنطقة مراداباد بولاية أوتار براديش بشمال الهند الأحد، عقب أن عاني من ألم في الصدر وضيق في التنفس.