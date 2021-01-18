أخبار اليمن : 131 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

131 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 131 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت 3 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا،
وأشار المصدر إلى استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 171 صاروخا وقذيفة و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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