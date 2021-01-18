الكنيسة الأرثوذكسية فى الأردن تحيى يوم الحج السنوى إلى المغطس

جدة - نرمين السيد - أقامت مطرانية الروم الأرثوذكس فى الأردن، احتفالها السنوى بعيد الظهور الإلهى "الغطاس" وذلك فى موقع معمودية السيد المسيح -المغطس، حيث ترأّس المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، خدمة تقديس الماء بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة، وسط حضورٍ اقتصر على رسميين وسفراء، فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.





وألقى المطران خريستوفوروس، كلمة روحيّة ووطنيّة أمام الجموع قال فيها "إننا نحتفل اليوم بهذه المناسبة المجيدة والتى تمر علينا فى ظروفٍ استثنائية، فرضت علينا الاحتفال وسط إجراءاتٍ وقائية جراء جائحة كورونا، لكنها بلا شك لن تمنعنا من الصلاة ورفع الدعاء فى هذا المكان المقدس الذى انطلقت منه البشارة لكل العالم ضارعين إلى الرب الإله أن يرفع عن الوطن والعالم أجمع هذا الوباء، ويمنح الشفاء لجميع المرضى ويعزى الذين فقدوا أحباءاً وأعزاء".

وأضاف خريستوفوروس "أعيادنا المجيدة تأتى هذا العام بالتزامن مع مئوية الدولة الأردنية، حين تأسست إمارة شرق الأردن عام 1921م، منذ ذلك التاريخ والدولة الأردنية تتقدم وتتطور فى استقرار، وتحفظ أمنها ومواطنيها، وتقدم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وتولى أعلى درجات الاهتمام بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورسّخت على مدى قرن مضى قيم التسامح والاعتدال والوسطية"، مشددًا على "نلتف حول قيادتنا الهاشمية فى موقفها التاريخى بالوصايا على المقدسات.

وتابع "فى هذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثانى بن الحسين المعظم وولى عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثانى وللعائلة الهاشمية وعموم الأسرة الأردنية، ضارعاً إلى الله أن يمنح جلالته الحكمة والقوة والمشورة الصالحة لقيادة البلاد فى سبيل رفعة وإزدهار الأردن".

ونقل المطران خريستوفوروس لجميع المؤمنين بركة وأدعية صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، الذى كان حاضراً على الضفة الغربية لنهر الأردن من موقع عماد السيد المسيح متمنياً بهذا اليوم المبارك للجميع عامًا مليئًا بالمسرّات والخيرات.

كما شكر سمو الأمير غازى بن محمد، كبير مستشارى جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية على جهوده الكبيرة المبذولة مع هيئة موقع المغطس التى يرأسها سموه، وموصول الشكر أيضاً لوزارة السّياحة والآثار وهيئة تنشيط السّياحة، وجيشنا العربى وأجهزتنا الأمنية وكلّ من شارك وساهم فى إنجاح هذا الاحتفال.

وفى الختام أقام المطران خريستوفوروس، خدمة تقديس الماء وتغطيس الصليب بماء النّهر المقدّس مباركًا الحاضرين، ومطلقًا الحمام الأبيض رمزا للروح القدس الذى ظهر يوم اعتماد السيد المسيح فى نهر الأردن.