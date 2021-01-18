روسيا تخطط لتطعيم 20 مليون مواطن ضد كورونا خلال 3 أشهر

وقالت جوليكوفا، إن روسيا التى سجلت لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تعتزم تسجيل لقاح ثالث يوم 16 فبراير. فيما وقف العشرات من سكان موسكو فى طوابير اليوم لتلقى الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح "سبوتنيك فى" الروسى فى متجر كبير أمام مقر الكرملين بالميدان الأحمر، حيث تُقدم الجرعات للمنتظرين حسب أسبقية الحضور.
وبدأت روسيا حملات تطعيم واسعة النطاق الشهر الماضى، حيث بدأت بالعاملين فى الوظائف الرئيسية، ومنهم العاملون فى القطاع الطبى والمدرسون. وأتاحت التطعيم للجميع اليوم.
وأعلنت الإدارة الطبية فى موسكو، أنها ستفتح العديد من عيادات التطعيم المتنقلة فى المدينة.
ويتوفر اللقاح على نطاق واسع فى موسكو منذ ديسمبر، بينما تختلف الأمور بعض الشىء خارج العاصمة، حيث قالت غالبية الأقاليم، إنها "لم تتلق حتى الآن سوى أقل من 5 آلاف جرعة".
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