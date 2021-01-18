الأردن يسجل 1.030 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 1.030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 315.544 إصابة.





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