محامي ترامب لن أترافع عنه في قضية عزله 

نفى رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قاله سابقا عن تمثيل مصالح موكله في قضية المساءلة.
جولياني: لن أترافع عن ترامب في قضية عزلهبايدن يدعو "الشيوخ" لتمرير أولويات إدارته بالتوازي مع محاكمة ترامب
وقال جولياني في مقابلة مع قناة "أي بي سي" الأمريكية: "منذ أن ألقيت خطابا في مسيرة 6 يناير قبل اندلاع أعمال الشغب في الكابيتول، أصبحت شاهدا، وبالتالي لا يمكنني المشاركة في المحكمة أو في غرفة مجلس الشيوخ".
وأعلن جولياني في وقت سابق، أنه "جزء من فريق الدفاع عن ترامب في قضية العزل، وقال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات الرئيس بتزوير الانتخابات ليست تحريضا على العنف".
وقطعت أعمال شغب في الـ6 من يناير الجاري، اجتماعا مشتركا لمجلسي الكونغرس الأمريكي للموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث اقتحم خلالها أنصار دونالد ترامب مجمع المباني الحكومية في مبنى الكابيتول.
ونتيجة للصدامات بين أنصار ترامب والقوات الأمنية، قتل 4 متظاهرين وشرطي واحد، وتم فتح أكثر من 160 قضية حول أعمال الشغب.
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