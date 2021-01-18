سلالة جديدة لـ كورونا تثير الذعر في كاليفورنيا.. وفوتشي يحذر

اكتشف العلماء في الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد وتحديدا في ولاية كاليفورنيا حيث تواصل السلطات معاناتها من ارتفاع عدد الحالات والوفيات.

وتم التعرف على السلالة الجديدة من كورونا - كوفيد 19 في أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة وتم ربطها بانتشار الفيروس في مناطق متعددة في مقاطعة سانتا كلارا ، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

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ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد أكثر عدوى أم أنه أصبح من السهل التعرف عليه حيث تقوم المختبرات بإجراء تسلسل الجينوم.

يُعرف المتغير باسم L452R، وهو يختلف عن النوع شديد العدوى الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة والتي كانت تجتاح الأمة مؤخرًا.

وتم تحديد سلالة المملكة المتحدة، B 1.1.7.، في 18 ولاية، وفقًا لتحليل "ديلي ميل" للبيانات الفيدرالية وبيانات الولاية.

وبينما يحذر مسؤولو الصحة العامة من أن هذه السلالة ستصبح قريبًا السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، يقول الدكتور أنتوني فوتشي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن التحذير يجب أن يكون "دعوة واضحة" للأمريكيين للحصول على التطعيم