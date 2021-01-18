سلام لـ فلسطين.. بري: لبنان يرفض الرشوة على حساب الفلسطينين

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موقف لبنان من القضية الفلسطينية وأن بلاده ترفض أي نوع من أنواع الرشوة على حساب الفلسطينيين، مطالبا بوقف سياسة الاستيطان.
وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران، وذلك بدعوة من مجلس الشورى الإيراني والأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، قائلا "رفض لبنان الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية، الرشاوي المالية والإغراءات شريطة التخلي عن التزاماته تجاه القضية الفلسطينية".
وأكد بري مطالبة بلاده بـ "وقف سياسة الاستيطان الصهيوني" لاسيما تلك التي نشأت في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقراره المشؤوم باعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي المحتل والترويج لما سمي بصفقة القرن، وفق كلمته.
وجدد رئيس المجلس من موقعه الرسمي والشعبي ببذل كل جهد من أجل تصليب الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجب أن تشكل حجر الزاوية الذي يرتكز عليه المشروع الوطني الفلسطيني في المقاومة والتحرير والعودة وبذل كل جهد مستطاع من أجل تحسين الظروف المعيشية لأشقائنا في مخيمات الشتات.
وأضاف "ونحن على مقربة من إصدار الرئيس الفلسطيني الأخ محمود عباس “أبو مازن” للمراسيم التي سوف تحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أنتهزها مناسبة لأدعو الإخوة في كافة الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بخيار المقاومة وإلى الاتجاه ليس للصراع على السلطة بل لبناء مجتمع المقاومة الذي سيجد كل واحد منكم نفسه ممثلا في مواقع النضال والكفاح المتنوع في المجلس الوطني كما في المجلس التشريعي كما في الحكومة والإدارة وفي الأساس وقبل أي شيء آخر في موقع المقاومة قبل مواقع السلطة".
وأكد باسم شعب بلاده رفض أي محاولة لفرض التوطين داعيا الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية كما العربية والإسلامية، إلى التأكيد على القرارات الدولية والبرلمانية المتصلة بقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في مواصلة الضغوط لوقف الاستيطان الصهيوني.
وحذر بري من خلال هذا اللقاء من خطورة وتدهور الوضع الصحي على نحو خطير في قطاع غزة جراء تفشي جائحة كورونا والذي يفاقمه الحصار الجائر المفروض على القطاع والأمر نفسه ينسحب على الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وختم بري قائلا "نعم هي فلسطين.. هي القدس.. هي الضفة.. هي غزة والقطاع من البحر إلى النهر.. أرض الأنبياء.. ومثوى الشهداء، هي لأهلها لا تحمى ولا تستعاد إلا بالوحدة وبسواعد المقاومة، سلام لفلسطين.. لشهدائنا وشهدائكم وشهداء فلسطين والحرية للأسرى".
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