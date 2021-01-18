كامالا هاريس تستقيل من عضويتها بمجلس الشيوخ الأمريكي

قدمت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، استقالتها من عضويتها بمجلس الشيوخ رسميًا، كنائبة عن ولاية كاليفورنيا، إلى حاكم الولاية، جافين نيوسوم، لتنهي بذلك عملها الذي استمر 4 سنوات في المجلس.

وقالت هاريس في مقال رأي بصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" إن عملها لم ينتهي، حيث تستعد لتولي رئاسة مجلس الشيوخ بمجرد أن تؤدي اليمين الدستورية كأول امرأة وأول امرأة سوداء تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، وفقًا لما أوردته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وكان حاكم كاليفورنيا أعلن في وقت سابق، أنه أنه سيرشح أليكس باديلا إلى مجلس الشيوخ ليحل محل هاريس.

وسيكون باديلا ، وهو من أصل مكسيكي ، أول لاتيني يترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، وسيواجه بالطبع ، صعوبة في الاحتفاظ بالمقعد فيما بعد عندما يتعين عليه الذهاب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ.