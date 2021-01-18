نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السودان: لا نقبل بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إثيوبيا بشأن سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السودان رفضه لسياسة الأمر الواقع التى تفرضها إثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن السد يهدد سلامة (20) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

وبحسب صحيفة السوداني، قال مجلس الوزراء فى بيان مساء اليوم الإثنين، إن إثيوبيا ستشرع في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق، والخرطوم لا تقبل سياسة الأمر الواقع التي تفرضها أديس أبابا.

وأكد المجلس على موقف السودان الثابت المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.