طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 على الاندرويد والكمبيوتر والأيفون

طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 طرق تحميل لعبة فورت نايت متعددة ولكن طريقة تحميلها على الهاتف الاندرويد تختلف عن طريقة تحميلها على الآيفون وكذلك الحاسوب، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة.

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بلعبة فورت نايت fortnite .

. وبعد ذلك عليك بالنقر على أيقونة التحميل المتواجدة في واجهة الموقع.

انتظر قليلاً لكي ينتهي المتصفح من التحميل.

سوف تطلب منك اللعبة بعض من التعليمات لكي تنتهي من التنصيب يدوياً.

وفي النهاية قم بالانتقال إلى قائمة التطبيقات المتواجدة أمامك، ثم اذهب لتحميل اللعبة واستمتع باللعب.

يتم الذهاب إلى الموقع الخاص باللعبة epic games.

ثم قم بالضغط على تحميل Epic Games App، وسوف يطلب منك أن توافق على تحميل الملف لكي يتم الانتهاء من العملية.

عليك بأن تقوم بتشغيل الملف، لتنتهي من عملية التنصيب يدوياً.

يتم تشغيل البرنامج، والنقر على تحميل لعبة فورت نايت وانتظر قليلاً لكي يتم الانتهاء من تحميل اللعبة.

يتم تشغيل لعبة فورت نايت على الهاتف بعد عملية التنصيب مباشرة.

يوجد الكثير من الطرق التي يمكنك إتباعها لتحميل لعبة فورت نايت على هاتف الآيفون، ومن أفضل تلك الطرق هو الدخول إلى الموقع الخاص ب getzeus، وفي الآتي سنستكمل معكم طريقة التحميل.