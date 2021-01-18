حالة طلب المساعدة المقطوعة وطرق الاستعلام برقم السجل المدني

حالة طلب المساعدة المقطوعة أصبحت متاحة من خلال الإنترنت عندما يقوم المواطن المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي بعمل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب للتعرف على حالة الطلبة في برنامج المساعدة المقطوعة الذي يعتبر من أهم البرامج التي تدعم المواطنين، وتقدم يد العون لهم لسداد ديونهم، فجميعهم يرغبون في التعرف على موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442.

حالة طلب المساعدة المقطوعة

حالة الطلب مراجع نتيجة المراجعة تحت الدراسة من أكثر الحالات التي تظهر لك من يقوم بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة ويذكر أن حالات الطلب تكون وفق التالي:

في حال قمت بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني وظهر لك أن حالة الطلب مراجع، أي أن هناك متابعة لإجراءات طلبك.

بينما إن ظهر لك أن طلبك قائم، يعني ذلك أن الموافقة الأخيرة على الصرف ما زالت إلى الآن قائمة.

حالة الطلب مسقط تُعني أنه قد تم إيداع المساعدة المقطوعة في حسابك البنكي بالفعل.

حالة الطلب غير مشمول مقطوعة الضمان الاجتماعي

وعند ظهور حالة أن الطلب غير مشمول، فهذا معناه أنك لن تستفيد من المساعدة المقطوعة، وذلك بسبب أن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة لا تنطبق عليك، وقد تم رفض طلبك.

طريقة الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة

ويمكن الاستعلام الإلكتروني عن حالة طلبك في المساعدة المقطوعة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سنقوم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم وكالة الضمان الاجتماعي.

اختر تبويب الاستعلام عن حالة الطلب أو المساعدة المقطوعة.

قم بإدخال رقم السجل المدني وقم بالنقر على عرض.

ستظهر لك حالة الطلب الذي تقدمت به، وهل ما زال قيد المراجعة أم تم رفضه.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وحتى تستفيد من المساعدة المقطوعة ينبغي توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 35 سنة.

ألا يكون لديه سجل تجاري وأن يكون من ذوي الدخل المحدود.

ألا يكون الراتب أقل من 3000 ريال للأعزب والمتزوج لا يزيد عن 8680 ريال.

والجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها كل عام مرة واحدة فقط للمواطن المستفيد، ولذلك ينبغي البحث عن حالة طلب المساعدة المقطوعة لمعرفة توقيت الصرف.