وظائف مكافحه المخدرات للنساء في المملكة العربية السعودية لعام 1442

وظائف مكافحه المخدرات للنساء في المملكة العربية السعودية لعام 1442بعد ما أعلنت المديرية العامه لمكافحه المخدرات عن فتح باب التقديم للنساء 1442 كثرت عمليات البحث داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل تقديم النساء في مكافحه المخدرات.
تعرف على وظائف مكافحه المخدرات للنساء في المملكة العربية السعودية لعام 1442اعلنت المديرية العامه لمكافحه المخدرات عن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية للنساء الذين يحملون شهاده الثانوية أو ما يعادلها على رتبه جندي ولهم الحق في التعيين في جميع مناطق وكافة فروع مكتب مكافحه المخدرات.تعرف على طريقه التقديم على وظائف مكافحه المخدرات للنساء لعام 1442
أعلنت المديرية العامه لمكافحه المخدرات أن التوظيف لمكافحة المخدرات سيكون متاحا عن طريق منصة ابشر للتوظيف وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- أولا قم بالدخول إلى موقع ابشر للتوظيف.
- اضغط على الوظائف المتاحة.
- قم بالضغط على الوظيفة المطلوبة.
- يجب عليك الاطلاع على تفاصيل الوظيفة.
- اضغط على أوافق على جميع الشروط ثم اضغط على تقديم الطلب.
- بعد ذلك قم بإدخال البيانات الخاصة بك وهي كالاتي:
- إدخال رقم الهوية الشخصية
- كتابه تاريخ الميلاد الخاص بك
- إدخال الجنس
- كتابه الحالة الاجتماعية
- إدخال رقم هويه الأب
- إدخال تاريخ إصدار البطاقة
- كتابه محل الميلاد
- مكان إصدار البطاقة
- الحالة الاجتماعية.
- جنسيه
- الأم الرقم
- صاحب الطلب
- الجنس
- فئه المهنة
- الحقول
- الوزن
- المنطقة التي يعيش فيها.
- المدينة
- الحي
- الشارع
- رقم المبني
- اسم احد الأقرباء
- رقم جوال احد الأقرباء
- قم بالضغط على التالي واضغط حفظ بعد ذلك.
- قم بإدخال بيانات المؤهلات العلمية و هي كالاتي.
- نوع التخصص الخاص بك
- التخصص العام.
- التخصص الدقيق .
- سنه التخرج
- المعدل.
- التقدير هل لديك دورات لغه .
- هل لديك دوره حاسب آلى.
- الضغط على إضافة مؤهل علمي.
- اضغط علي عرض وحفظ.
- ثم اضغط علي تقديم الطلب .
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات هناك شروط يجب توافرها للنساء الذين يتقدمون في مكافحه المخدرات وهي كالاتي:
- لابد أن تكون المتقدمة للوظيفه حاصله على شهاده الثانوية العامه أو ما يعادلها من الشهادات الأخري.
- لابد ان تكون المتقدمة ذات جنسيه سعوديه.
- لابد ان تكون حاصل حسنه السلوك والسمعة والسيرة.
- يجب ان تكون غير مدانة في أي من جرائم الشرف والأمانة.
- كما يشترط ان يكون طولها مناسب مع الوزن.
- يشترط ألا تكون متزوجه من غير سعودي.
- يجب توفير المؤهل العلمي والفني الوظيفة المتقدم عليها.
- ان تمتلك هويه وطنيه مستقله ساريه الصلاحية في وقت التقديم.
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وظائف مكافحه المخدرات للنساء في المملكة العربية السعودية لعام 1442بعد ما أعلنت المديرية العامه لمكافحه المخدرات عن فتح باب التقديم للنساء 1442 كثرت عمليات البحث داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل تقديم النساء في مكافحه المخدرات.
تعرف على وظائف مكافحه المخدرات للنساء في المملكة العربية السعودية لعام 1442اعلنت المديرية العامه لمكافحه المخدرات عن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية للنساء الذين يحملون شهاده الثانوية أو ما يعادلها على رتبه جندي ولهم الحق في التعيين في جميع مناطق وكافة فروع مكتب مكافحه المخدرات.تعرف على طريقه التقديم على وظائف مكافحه المخدرات للنساء لعام 1442
أعلنت المديرية العامه لمكافحه المخدرات أن التوظيف لمكافحة المخدرات سيكون متاحا عن طريق منصة ابشر للتوظيف وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- أولا قم بالدخول إلى موقع ابشر للتوظيف.
- اضغط على الوظائف المتاحة.
- قم بالضغط على الوظيفة المطلوبة.
- يجب عليك الاطلاع على تفاصيل الوظيفة.
- اضغط على أوافق على جميع الشروط ثم اضغط على تقديم الطلب.
- بعد ذلك قم بإدخال البيانات الخاصة بك وهي كالاتي:
- إدخال رقم الهوية الشخصية
- كتابه تاريخ الميلاد الخاص بك
- إدخال الجنس
- كتابه الحالة الاجتماعية
- إدخال رقم هويه الأب
- إدخال تاريخ إصدار البطاقة
- كتابه محل الميلاد
- مكان إصدار البطاقة
- الحالة الاجتماعية.
- جنسيه
- الأم الرقم
- صاحب الطلب
- الجنس
- فئه المهنة
- الحقول
- الوزن
- المنطقة التي يعيش فيها.
- المدينة
- الحي
- الشارع
- رقم المبني
- اسم احد الأقرباء
- رقم جوال احد الأقرباء
- قم بالضغط على التالي واضغط حفظ بعد ذلك.
- قم بإدخال بيانات المؤهلات العلمية و هي كالاتي.
- نوع التخصص الخاص بك
- التخصص العام.
- التخصص الدقيق .
- سنه التخرج
- المعدل.
- التقدير هل لديك دورات لغه .
- هل لديك دوره حاسب آلى.
- الضغط على إضافة مؤهل علمي.
- اضغط علي عرض وحفظ.
- ثم اضغط علي تقديم الطلب .
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات هناك شروط يجب توافرها للنساء الذين يتقدمون في مكافحه المخدرات وهي كالاتي:
- لابد أن تكون المتقدمة للوظيفه حاصله على شهاده الثانوية العامه أو ما يعادلها من الشهادات الأخري.
- لابد ان تكون المتقدمة ذات جنسيه سعوديه.
- لابد ان تكون حاصل حسنه السلوك والسمعة والسيرة.
- يجب ان تكون غير مدانة في أي من جرائم الشرف والأمانة.
- كما يشترط ان يكون طولها مناسب مع الوزن.
- يشترط ألا تكون متزوجه من غير سعودي.
- يجب توفير المؤهل العلمي والفني الوظيفة المتقدم عليها.
- ان تمتلك هويه وطنيه مستقله ساريه الصلاحية في وقت التقديم.
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