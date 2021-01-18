عاجل.. جهاز الخدمة السرية: إغلاق مبنى الكونجرس مؤقتا

جدة - نرمين السيد - استبعد مسؤولون فى الولايات المتحدة وجود تهديد أمنى جراء الحريق الذى اندلع بالقرب من مبنى الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "العربية".





فيما أعلن جهاز الخدمة السرية فى البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إغلاق مبنى الكونجرس مؤقتًا.

كما أكد أنه لا تهديد على الجماهير، مع توجيهات لأعضاء الكونجرس وموظفيه بالبقاء فى أماكنهم لحين معرفة طبيعة الحريق الذى شهدته بناية بالقرب من الكابيتول.

وأكد بيان رسمى صادر عن الكابيتول فى العاصمة الأمريكية، أنه لا إطلاق نار حاليًا على مجمع مبنى الكابيتول أو داخله.