عاجل.. 3 عبوات ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام عراقية، إن انفجارين استهدفا رتلا للتحالف الدولى بمحافظة ذى قار العراقية، وسط تصاعد وتيرة أعمال العنف والتفجيرات التى تستهدف قوات التحالف الدولى والدبلوماسيات الأجنبية فى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

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