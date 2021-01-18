الجزائر : 259 إصابة بكورونا و4 وفيات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 37 حالة عن الإصابات المسجلة فى اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة فى البلاد إلى 104.092 إصابة مؤكدة.





وفى المؤتمر الصحفى الدورى، قال جمال فورار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالى وفيات الجائحة فى الجزائر إلى 2.840 حالة. كما أكد فورار، تعافى 193 حالة جديدة من إصابتهم بالوباء، ما يرفع إجمالى المتعافين إلى 70 ألفًا و807 حالة.

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