عاجل.. يان كوبيتش يتسلم مهامه كمبعوث أممى إلى ليبيا مطلع فبراير

جدة - نرمين السيد - وحتى وقت قريب، كان يان كوبيتش يشغل منصب المبعوث الأممى الخاص إلى لبنان. وكان الدبلوماسى البلغارى نيقولاى ملادينوف، اعتذر عن منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا فى 22 ديسمبر الماضى، لأسباب شخصية وعائلية.

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