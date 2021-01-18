المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يتسلم مهامه الشهر المقبل

يستعد الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم، يان كوبيش، لتولي منصبه الجديد كمبعوث أممي إلى ليبيا بداية من 1 فبراير المقبل.
ويأتي تعيين كوبيش كمبعوث جديد إلى ليبيا، بعد عام من استقالة المبعوث السابق، غسان سلامة، بسبب حالته الصحية، ويهيء كوبيش نفسه لتولي دور الوساطة في الأزمة الليبية بداية من 1 فبراير المقبل، حسبما أفادت قناة "العربية".
وتولت ستيفاني وليامز، نائبة سلامة، منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا خلال الفترة الماضية.
وكان كوبيش وزيرًا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليًا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان. كما عمل من قبل مبعوثًا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.
ويأتي تعيين كوبيش بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".
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