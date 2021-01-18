قرار مرتقب من الحكومة الكويتية بخصوص الوافدين العاملين في وزارة العدل

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، بأنه صدرت توجيهات لجميع القطاعات وإدارات وزارة العدل الكويتية لإحصاء عدد العاملين الأجانب بالوزارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة في قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل الكويتية، قولهم إنه تم التوجيه لجميع قطاعات وادارات الوزارة بإرسال أعداد الموظفين غير الكويتيين بناء على تعليمات وزير العدل نواف الياسين.

وأضافت المصادر أن الياسين طلب حصر جميع الموظفين غير الكويتـــيين بوزارة العدل تمهيدا لعملية إحلال تلك الوظائف بالعناصر الوطنية.

وشددت المصادر على أن القطاع سيرسل استعجالا للقطاعات المختلفة خلال الأسبوع الجاري لتسليم كشوف الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لبدء عملية الإحلال.